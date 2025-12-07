Gala Québec Cinéma 2025: Découvrez tous les gagnants de la soirée!

Début du contenu principal.
Dimanche soir, le Gala Québec Cinéma a pris d’assaut les écrans et les cœurs, célébrant en grand le talent et la créativité des artistes et artisans qui font rayonner le 7e art québécois!
Diffusé sur Noovo et Noovo.ca et présenté en collaboration avec Bell Média, l'événement tant attendu était présenté pour la deuxième fois par Phil Roy.
Au total, douze prix ont été décernés au cours de la soirée. Ces distinctions ont été remises par plusieurs figures incontournables du milieu culturel, dont Philippe Falardeau, Karine Vanasse, Céline Bonnier, Julie Le Breton, Sandrine Brisson, Serge Denoncourt, Évelyne Brochu, ainsi que plusieurs autres invités de marque!
L’un des moments forts de la cérémonie a été la remise du prix Iris Hommage à la réalisatrice Léa Pool, saluée pour sa contribution majeure à la culture cinématographique québécoise. Son œuvre, marquée par une sensibilité profonde et une maîtrise remarquable du langage cinématographique, continue d’inspirer de nouvelles générations de créateurs.
Sans plus attendre, voici les gagnants de la soirée:
