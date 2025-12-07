Gala Québec Cinéma 2025: Découvrez tous les gagnants de la soirée!

Dimanche soir, le Gala Québec Cinéma a pris d’assaut les écrans et les cœurs, célébrant en grand le talent et la créativité des artistes et artisans qui font rayonner le 7e art québécois!

Diffusé sur Noovo et Noovo.ca et présenté en collaboration avec Bell Média, l'événement tant attendu était présenté pour la deuxième fois par Phil Roy.

Au total, douze prix ont été décernés au cours de la soirée. Ces distinctions ont été remises par plusieurs figures incontournables du milieu culturel, dont Philippe Falardeau, Karine Vanasse, Céline Bonnier, Julie Le Breton, Sandrine Brisson, Serge Denoncourt, Évelyne Brochu, ainsi que plusieurs autres invités de marque!