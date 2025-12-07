Passer au contenu principal
Gala Québec Cinéma 2025: Découvrez tous les gagnants de la soirée!

Dimanche soir, le Gala Québec Cinéma a pris d’assaut les écrans et les cœurs, célébrant en grand le talent et la créativité des artistes et artisans qui font rayonner le 7e art québécois!

Diffusé sur Noovo et Noovo.ca et présenté en collaboration avec Bell Média, l'événement tant attendu était présenté pour la deuxième fois par Phil Roy.

Au total, douze prix ont été décernés au cours de la soirée. Ces distinctions ont été remises par plusieurs figures incontournables du milieu culturel, dont Philippe Falardeau, Karine Vanasse, Céline Bonnier, Julie Le Breton, Sandrine Brisson, Serge Denoncourt, Évelyne Brochu, ainsi que plusieurs autres invités de marque!

L’un des moments forts de la cérémonie a été la remise du prix Iris Hommage à la réalisatrice Léa Pool, saluée pour sa contribution majeure à la culture cinématographique québécoise. Son œuvre, marquée par une sensibilité profonde et une maîtrise remarquable du langage cinématographique, continue d’inspirer de nouvelles générations de créateurs.

Sans plus attendre, voici les gagnants de la soirée:

Léa Pool © Karine Paradis
Jean-François Leblanc et Samuel Cantin © Karine Paradis
Une langue universelle © Karine Paradis

Meilleur film 

  • Amour apocalypse – Metafilms – Sylvain Corbeil
  • Bergers – micro_scope – Luc Déry, Kim McCraw | Avenue B Productions – Caroline Bonmarchand, Xenia Sulyma
  • Comme le feu – Productions l’unité centrale – Galilé Marion-Gauvin | Shellac – Thomas Ordonneau
  • Deux femmes en or – Amérique Film – Martin Paul-Hus, Catherine Léger
  • La Petite et le Vieux – Parallaxes – Sonia Despars, Marc Biron
  • Mlle Bottine– Attraction – Antonello Cozzolino, Brigitte Léveillé | Productions La Fête – Dominic James
  • Une langue universelle – Metafilms – Sylvain Corbeil

Meilleur premier film 

  • Le Cyclone de Noël – Alain Chicoine
  • Le dernier repas – Maryse Legagneur
  • Vil & Misérable – Jean-François Leblanc, Samuel Cantin
  • Vous n'êtes pas seuls – Marie-Hélène Viens, Philippe Lupien
  • Who Do I Belong To [Là d'où l'on vient] – Meryam Joobeur

Prix Michel-Côté

  • Bergers 
  • La Petite et le Vieux 
  • Le Cyclone de Noël 
  • Menteuse 
  • Mlle Bottine 
Le Cyclone de Noël © Karine Paradis
Emi Chicoine et Alain Chicoine © Karine Paradis
Emi Chicoine et Alain Chicoine © Karine Paradis
Matthew Rankin, Ila Firouzabadi et Pirouz Nemati © Karine Paradis

Meilleure réalisation 

  • Sophie Deraspe – Bergers
  • Anne Émond – Amour apocalypse
  • Philippe Lesage – Comme le feu
  • Matthew Rankin – Une langue universelle
  • Chloé Robichaud – Deux femmes en or

Meilleur scénario 

  • Sophie Deraspe, Mathyas Lefebure – Bergers
  • Anne Émond– Amour apocalypse
  • Catherine Léger – Deux femmes en or
  • Philippe Lesage– Comme le feu
  • Matthew Rankin, Ila Firouzabadi, Pirouz Nemati – Une langue universelle

Meilleure interprétation féminine dans un premier rôle 

  • Leïla Bekhti (Esther) – Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
  • Anne-Élisabeth Bossé (Virginie Gauthier) – Menteuse
  • Karine Gonthier-Hyndman (Florence) – Deux femmes en or
  • Marguerite Laurence (Simone Bloom) – Mlle Bottine
  • Laurence Leboeuf (Violette)– Deux femmes en or
Patrick Hivon © Karine Paradis
Danielle Fichaud © Karine Paradis

Meilleure interprétation masculine dans un premier rôle 

  • Paul Ahmarani (Albert) – Comme le feu
  • Antoine Bertrand (Philippe Bloom) – Mlle Bottine
  • Félix-Antoine Duval (Mathyas) – Bergers
  • Patrick Hivon (Adam) – Amour apocalypse
  • Gildor Roy (Roger) – La Petite et le Vieux

Meilleure interprétation féminine dans un rôle de soutien

  • Catherine Chabot (Chloé Therrien) – Menteuse
  • Sophie Desmarais (Millie) – Comme le feu
  • Danielle Fichaud (Charles Castonguay) – Une langue universelle
  • Chantal Fontaine (Sylvie) – Vil & Misérable
  • Juliette Gariépy (Éli)– Deux femmes en or

Meilleure interprétation masculine dans un rôle de soutien

  • Alexis Martin (Stefano Von Strudel) – Vil & Misérable
  • Vincent-Guillaume Otis (Père)– La Petite et le Vieux
  • François Papineau (John) – Vous n'êtes pas seuls
  • Gilles Renaud (Eugène) – Amour apocalypse
  • Mani Soleymanlou (Mr. Bilodeau)–Une langue universelle

Révélation de l’année

  • Marguerite Laurence (Simone Bloom) – Mlle Bottine
  • Aksel LeBlanc (Jacob) – Phénix
  • Juliette Bharucha (Jo-Hélène) – La Petite et le Vieux
  • Aurélia Arandi-Longpré (Aliocha) – Comme le feu
  • Pirouz Nemati (Massoud (Rankin))– Une langue universelle
Marguerite Laurence © Karine Paradis
Mani Soleymanlou © Karine Paradis

Meilleur film documentaire

  • I Shall Not Hate: A Gaza Doctor's Journey of the Road to Peace and Human Dignity [Je ne haïrai point - un médecin de Gaza sur les chemins de la paix] – Réalisation : Tal Barda | Scénario : Tal Barda, Geoff Klein, Saskia de Boer | Production : Filmoption International – Maryse Rouillard, Paul Cadieux | Tal Barda Films – Tal Barda | Mandala Films – Isabelle Gripon
  • Intercepted [Interceptés] – Réalisation : Oksana Karpovych | Scénario : Oksana Karpovych | Production : Les films Cosmos - Rocío Barba Fuentes, Giacomo Nudi | Hutong Productions – Pauline Tran Van Lieu, Lucie Rego | Moon Man – Darya Bassel, Olha Beskhmelnytsina
  • La bataille de Saint-Léonard – Réalisation : Félix Rose | Scénario : Félix Rose | Production : Picbois Productions – Karine Dubois
  • Parmi les montagnes et les ruisseaux– Réalisation : Jean-François Lesage | Scénario : Jean-François Lesage | Production : Les Films de l’Autre – Jean-François Lesage
  • Simon & Marianne– Réalisation : Martin Fournier, Pier-Luc Latulippe | Scénario : Martin Fournier, Pier-Luc Latulippe | Production : Cheval Films – Martin Fournier
Phil Roy © Karine Paradis
Phil Roy © Karine Paradis

