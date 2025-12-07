Karine Gonthier-Hyndman est maman pour la première fois

Début du contenu principal.
Le temps des couches et des biberons a sonné pour Karine Gonthier-Hyndman!
Eh oui, la talentueuse comédienne d'Antigang, en vedette dans le film Deux femmes en or, est maintenant maman.
Elle a mis au monde son tout premier enfant ce dimanche matin, 7 décembre, vers 2 heures du matin.
C'est la réalisatrice du film Deux femmes en or, Chloé Robichaud, en direct du Gala Québec Cinéma, qui nous a appris la grande nouvelle alors qu'elle acceptait pour Karine le prix de la Meilleure interprétation féminine dans un premier rôle pour son rôle de Florence dans le long-métrage:
« Elle va très bien. Elle nous écoute d'ailleurs de son lit d'hôpital présentement. Elle souhaitait dire : "C'est une petite ironie du sort de gagner un bébé et un prix le même jour, surtout après avoir souvent tremblé, comme beaucoup de mes consoeurs, à l'idée de devoir choisir entre le métier d'actrice ou celui de mère. Le bébé, je le dois à mon chum, en tout cas, en partie. Merci, mon Max Wolf », a-t-elle notamment confié.
Tous nos voeux de bonheur à Karine et son amoureux Maxwell Wolf! Et félicitations à la nouvelle maman pour son Iris!
