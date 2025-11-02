Voici celle qui remplacera Karine Gonthier-Hyndman dans Antigang

Début du contenu principal.
D’ici deux semaines, Carolanne, le personnage incarné par Karine Gonthier-Hyndman dans Antigang, prendra son congé de maternité.
Pour combler son départ temporaire, une nouvelle enquêtrice rejoindra l’équipe spécialisée dans la lutte contre le crime organisé, dirigée par Christian Thibeault (Vincent Graton).
C’est Margot Déziel, interprétée par Rose-Marie Perreault, une enquêtrice prêtée à l’équipe par le service des homicides, qui fera son entrée au sein de l’Antigang.
Dans un article du magazine 7 Jours, on apprend que dès son arrivée, Margot informera ses nouveaux collègues que plusieurs meurtres pourraient être liés au milieu de la cryptomonnaie ainsi qu’à l’importation de substances utilisées pour fabriquer des drogues dures.
Ce n’est pas la première fois que la comédienne participe à une quotidienne. On a pu la voir auparavant dans 30 vies, où elle incarnait Maya, une élève du groupe 57, à l’époque où Julie Perreault tenait le rôle principal de la série.
La nouvelle recrue de l'Antigang fera son entrée dans l'émission dès le lundi 17 novembre.
Vous aimerez aussi: