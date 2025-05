Voyez toutes les vedettes sur le tapis rouge du film Deux femmes en or

Jeudi soir, c’était soir de première à la Place des Arts à Montréal. Et pas n’importe laquelle: celle de la toute nouvelle version de Deux femmes en or, un film qui fait un retour en force 55 ans après la sortie de l’original. Sur le tapis rouge, toute l’équipe du film était réunie, sourire aux lèvres et visiblement fière de présenter ce projet très attendu!

La réalisatrice Chloé Robichaud était bien entourée de ses deux actrices principales, Laurence Leboeuf et Karine Gonthier-Hyndman, qui ont attiré tous les regards. Leur complicité, déjà palpable dans la bande-annonce, s’est confirmée en vrai. Et elles ne seront pas seules à briller à l’écran…

Le film réunit une impressionnante brochette de talents d’ici: Félix Moati, Mani Soleymanlou, Sophie Nélisse, Juliette Gariépy, mais aussi Sam Breton, Arnaud Soly, Fabien Cloutier, Claude Legault, Jean-Sébastien Girard, Patrick Emmanuel Abellard, Isabelle Brouillette et Maxime Le Flaguais.