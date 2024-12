Marie-Mai enflamme La Fureur: Un retour triomphal et mémorable!

Marie-Mai : l'invitée incontournable

Quand Véronique Cloutier a su qu'elle allait ramener La Fureur, elle n’a pas hésité une seconde: la première personne qu’elle a appelée, c’était Marie-Mai! Impossible d’imaginer une soirée musicale sans cette artiste emblématique des 20 dernières années, qui a répondu présente avec un medley époustouflant de ses plus grands succès.

Marie-Mai a enflammé la scène avec des titres comme C.O.B.R.A., Mentir, Encore une fois, C'est moi, et son plus récent hit, Sur le plancher, extrait de son plus récent album. Un moment fort de la soirée qui a rappelé l'impact qu’elle a eu – et continue d’avoir – sur la musique québécoise!