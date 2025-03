France Beaudoin et Marc Labrèche soulignent la fin de Je viens vers toi

«Salut à tous,

Je ne pouvais pas laisser passer ce dernier jour de diffusion sans vous remercier d’avoir été si fidèles, partants, si bon public et inspirants tout au long de ces 2 années et demi. De vous lire ici, en plus, depuis 2 semaines, manifester à ce point généreusement votre amour pour l’émission et pour l’équipe a été très touchant pour tout l’appareillage de JVVT.

Merci d’être venu danser avec nous sur ce bateau kitsch et joyeux, tapissé de shaggy rouge. Merci d’avoir partagé et manifesté vos coups de coeur, vos commentaires et vos bons mots chaque semaine avec enthousiasme. Vous nous avez fait sentir qu’on avait un vrai lien privilégié avec vous, ce qui, à un tel degré et de manière aussi concrète, s’avère plutôt rare. On était heureux de revenir en studio chaque semaine parce qu’on vous savait là, curieux, à l’écoute et disponibles, le coeur et l’esprit ouverts.

Se recroisera-t-on bientôt, je le souhaite. En attendant je vous envoie, où que vous soyez, des trucks de bonheur, de santé et d'extase, gratis et sans tarifs.

Bonne dernière émission chérie et que printemps se jouisse!

Marc xx»

Cette émission était produite par Pamplemousse Média, la boîte de production de France Beaudoin. Cette dernière a elle aussi souligné la fin de Je viens vers toi sur Facebook: