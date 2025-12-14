Johanie d'OD Chypre nous présente son amoureux!

Début du contenu principal.
Johanie Lacharité n’est plus un cœur à prendre!
Eh oui, c’est désormais confirmé: Johanie a trouvé l’amour!
La jolie mannequin de Québec, que le public a connue dans Occupation Double Chypre puis dans OD: Tentations au soleil, filait le parfait bonheur depuis quelque temps déjà… mais elle était restée très discrète sur l’identité de l’élu de son cœur!
Ce que l’on savait jusqu’ici? Johanie était bel et bien en couple. Elle n’était pas de retour avec son ex, et non, elle ne fréquente pas un candidat d’OD : Tentations au soleil. Bref, plusieurs hypothèses circulaient, mais aucune confirmation officielle!
Cette fois, plus de mystère: Johanie a partagé des photos en compagnie de son amoureux, Alex Laskka. Cinéaste et producteur vidéo, Alex œuvre dans différents projets créatifs… et on peut même lire sur sa page Instagram qu'il est coloriste!
Sur Instagram, Johanie a publié de tendres clichés avec Alex, notamment devant un arbre de Noël, en plein party festif. Nul doute, l'amour est au rendez-vous entre les tourtereaux!
Une chose est sûre: Johanie semble épanouie et ses abonnés ont été nombreux à lui envoyer des messages remplis d’amour après cette annonce. On leur souhaite évidemment beaucoup de bonheur pour la suite!
Après OD Chypre, OD Tentations au soleil et la perte de son passeport, la candidate Johanie est enfin revenue au Québec cette semaine! Rencontrée quelques heures après son arrivée, elle en avait long à dire sur le choix d’Anthony de l’éliminer de l'aventure.
Dès le début de notre entrevue, la mannequin de Québec nous a rassurés: «Je n’ai pas pleuré pour Antho, lui il pense qu’il m’a brisé le cœur! Mes pleurs étaient pour les filles.»
