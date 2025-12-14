Johanie d'OD Chypre nous présente son amoureux!

Ce que l’on savait jusqu’ici? Johanie était bel et bien en couple. Elle n’était pas de retour avec son ex, et non, elle ne fréquente pas un candidat d’OD : Tentations au soleil. Bref, plusieurs hypothèses circulaient, mais aucune confirmation officielle!

L’identité de son amoureux enfin dévoilée

Cette fois, plus de mystère: Johanie a partagé des photos en compagnie de son amoureux, Alex Laskka. Cinéaste et producteur vidéo, Alex œuvre dans différents projets créatifs… et on peut même lire sur sa page Instagram qu'il est coloriste!

Sur Instagram, Johanie a publié de tendres clichés avec Alex, notamment devant un arbre de Noël, en plein party festif. Nul doute, l'amour est au rendez-vous entre les tourtereaux!