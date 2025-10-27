OD lève le voile sur une nouvelle émission: Construction Double

Début du contenu principal.
La grande finale d’Occupation Double Chypre approche à grands pas, et on vient d’apprendre dans l’épisode diffusé ce soir que l’un des prix offerts au couple gagnant fera d’une toute nouvelle émission!
OD: Construction Double sera une nouvelle émission de rénos-décos où Cath Peach et Pézie Beaudin, deux anciennes participantes de la populaire téléréalité, auront comme mission de transformer deux chalets du Domaine Pine Hill dans les Laurentides.
Le couple gagnant de la saison d’Occupation Double Chypre pourra choisir à la fin des rénovations le chalet qu’il préfère le plus.
Voyez juste ici l’annonce diffusée lors du dernier épisode d’OD Chypre:
Cath Peach est une spécialiste des aménagements intérieurs qui a gagné la saison d’OD Grèce, alors que Pézie Beaudin est une designer d’intérieur qui a aussi participé à OD Grèce.
Elles devront transformer les chalets selon leurs goûts bien distincts. D'ailleurs, elles ne seront pas seules pour faire ces transformations...
Selon les étapes des rénovations, elles pourront avoir de l’aide de certains membres de la grande famille d’OD, comme Sansdrick Lavoie et Robin Messier. Les autres candidats qui viendront les aider sont devenus menuisiers, courtiers ou même mordus de déco.
On a bien hâte de découvrir les anciens candidats qui participeront à l’émission!
Les sept épisodes de la série OD: Construction Double seront disponibles sur Crave dès le 4 janvier 2026.
Les deux premiers épisodes seront également diffusés sur les ondes de Noovo le 4 janvier prochain à 18h30. Un épisode par jour sera par la suite diffusé à Noovo dès le 5 janvier à 18h30.
On peut donc dire que le début de la nouvelle année sera le moment parfait pour découvrir cette nouvelle émission de rénos-décos mettant en vedette Cath Peach et Pézie Beaudin!
