OD lève le voile sur une nouvelle émission: Construction Double

La grande finale d’Occupation Double Chypre approche à grands pas, et on vient d’apprendre dans l’épisode diffusé ce soir que l’un des prix offerts au couple gagnant fera d’une toute nouvelle émission!

OD: Construction Double sera une nouvelle émission de rénos-décos où Cath Peach et Pézie Beaudin, deux anciennes participantes de la populaire téléréalité, auront comme mission de transformer deux chalets du Domaine Pine Hill dans les Laurentides.

Le couple gagnant de la saison d’Occupation Double Chypre pourra choisir à la fin des rénovations le chalet qu’il préfère le plus.