La coupe de Mathis vole le show à OD Chypre, il explique sa décision

Les cheveux de Mathis ont beaucoup fait réagir lors de la délibération d’hier soir!
Le candidat d’Occupation Double Chypre avait adopté un look complètement différent, et son changement de style n’est pas passé inaperçu auprès des téléspectateurs.
Dans l’OD Extra, Mathis a expliqué la raison derrière son nouveau look, et c’est directement lié à Cindy!
Avec humour, il a confié à la caméra :
«Comme les cartes de Cindy sont mélangées… je me suis mélangé les cheveux!»
C’est donc pour cette raison qu’il n’arborait pas son habituel style aux cheveux lissés vers l’arrière.
Alors que Julie-Pier a choisi de sauver Maxime de l’élimination, son intérêt pour lui reste évident. Toutefois, les baisers échangés entre Cindy et lui sont venus brouiller les cartes et promettent de faire éclater les tensions ce soir.
De leur côté, Fred et Alicia animeront un jeu intitulé «Connais-tu ton partenaire?», où les gagnants décrocheront une date romantique ainsi qu’un indice exclusif sur la prochaine twist de l’aventure.
Qui aura cet avantage?
Pour ne rien manquer d'Occupation Double Chypre, il faudra être à l’écoute ce soir à 18 h 30 sur Noovo et sur noovo.ca.
