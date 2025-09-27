Johanie d’OD Chypre est la sœur de cette influenceuse connue

Ce dimanche à OD Chypre, préparez-vous à un gros rebondissement!

Cinq nouvelles candidates feront leur entrée dans l’aventure pour venir secouer les liens et les affinités déjà établis dans les maisons… et parmi elles, une jeune femme qui risque de faire beaucoup parler: Johanie Lacharité!

Si son nom vous dit quelque chose, ce n’est pas un hasard...

Johanie est en fait la petite sœur de Marilou Lacharité, influenceuse qu’on a connue à L’Île de l’amour et qui avait ensuite fréquenté l'illusionniste Antoine Normandin, ex-candidat d’OD dans l’Ouest et fils de Messmer (puis ensuite Jacob Heiniger de L'île de l'amour).