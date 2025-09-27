Johanie d’OD Chypre est la sœur de cette influenceuse connue

Début du contenu principal.
Ce dimanche à OD Chypre, préparez-vous à un gros rebondissement!
Cinq nouvelles candidates feront leur entrée dans l’aventure pour venir secouer les liens et les affinités déjà établis dans les maisons… et parmi elles, une jeune femme qui risque de faire beaucoup parler: Johanie Lacharité!
Si son nom vous dit quelque chose, ce n’est pas un hasard...
Johanie est en fait la petite sœur de Marilou Lacharité, influenceuse qu’on a connue à L’Île de l’amour et qui avait ensuite fréquenté l'illusionniste Antoine Normandin, ex-candidat d’OD dans l’Ouest et fils de Messmer (puis ensuite Jacob Heiniger de L'île de l'amour).
Marilou n’a d’ailleurs pas tardé à souligner l'arrivée de sa soeur dans la grande famille d'Occupation Double: elle a partagé en story Instagram à quel point elle trouvait sa sœur belle et que son portrait officiel était « parfait »!
Détail amusant: les sœurs se ressemblent tellement qu’on pourrait facilement les confondre. Johanie et Marilou, c’est presque du copier-coller!
Voyez la preuve en photos ci-dessous!
En plus de se joindre à l’aventure OD, Johanie est aussi mannequin, représentée par l’agence EMA Models. Basée à Québec, elle jongle entre sa carrière, ses projets personnels et sa présence sur les réseaux sociaux! Son look de stars et son aisance naturelle devant la caméra promettent de la mettre rapidement sous les projecteurs dans l’aventure!
Ce dimanche, son arrivée avec quatre autres nouvelles candidates promet de faire des étincelles et de chambouler les dynamiques à OD Chypre!
Soyez au rendez-vous ce dimanche 18h30 sur Noovo et Noovo.ca pour TOUT savoir sur les nouvelles d'OD Chypre!
Vous aimerez aussi: