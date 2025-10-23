Rencontrez la prétendue «jumelle cosmique» de Lauriane d’OD Chypre

Tout porte à croire que Lauriane d'Occupation Double Chypre a une jumelle cosmique... et cette dernière est au courant!

En effet, une utilisatrice TikTok affirme qu'elle se fait constamment demander si c'est elle, la candidate de la téléréalité amoureuse.

Certains trouvent qu'elles se ressemblent physiquement, mais ce sont surtout les liens entre elles qui sont frappants.