Rencontrez la prétendue «jumelle cosmique» de Lauriane d’OD Chypre

Tout porte à croire que Lauriane d'Occupation Double Chypre a une jumelle cosmique... et cette dernière est au courant!
En effet, une utilisatrice TikTok affirme qu'elle se fait constamment demander si c'est elle, la candidate de la téléréalité amoureuse.
Certains trouvent qu'elles se ressemblent physiquement, mais ce sont surtout les liens entre elles qui sont frappants.
Comme Lauriane d'OD Chypre, cette femme habite à Québec.
Elle est elle aussi âgée de 27 ans, elle a aussi été adoptée à l'âge de 8 mois en Chine et, comble de la coïncidence, elle s'appelle aussi Lauriane!
Voici ce qu'a déclaré la jumelle cosmique de la candidate d'Occupation Double:
«Tout le monde me demande si j'ai fait OD. Des fois, je me le fais demander 5 fois par jour. Je me suis fait écrire une centaine de fois. Je comprends vraiment la confusion. On a tellement de choses en commun.»
Et voici deux vidéos qu'elle a créées à ce sujet sur TikTok:
Ces deux vidéos ont été vues à près de 400 000 reprises sur la plateforme.
De plus, les fans de l'émission ont eux aussi filmé des vidéos pour mettre en lumière la ressemblance entre ces deux Lauriane de 27 ans!
Il y a fort à parier que l'infirmière aura envie de rencontrer la serveuse lors de son retour au Québec.
Il n'y a pas que Lauriane qui ait un sosie dans l'aventure OD Chypre.
En effet, après la première nuit dans la maison de l'amour, plusieurs ont remarqué une ressemblance troublante entre le père de Lauriane et son prétendant, Arnaud.
C’est l’humoriste Léa Stréliski qui a partagé une photo de ce qui semble être Laurianne bébé dans les bras de son père, et il n’a pas fallu longtemps pour que les internautes remarquent la grande ressemblance entre les deux hommes.
