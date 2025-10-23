Voici pourquoi Johanie d’OD est toujours à Chypre

Début du contenu principal.
La semaine dernière, lors des Vendredis OD, on a appris que la candidate d’OD Chypre Johanie allait être de la prochaine saison d’OD Tentations au soleil. Les enregistrements de la piquante téléréalité sont maintenant terminés, mais la jeune mannequin ne peut revenir au pays. Voici pour quelle raison.
Il y a quelques jours, celle qui avait des yeux que pour Anthony à OD Chypre avait annoncé qu’elle avait perdu son passeport. Ainsi, elle ne pouvait revenir au pays.
Regardez l’annonce qu’elle avait faite plus tôt ci-dessous:
Cependant, plus tôt aujourd'hui, on a appris que le problème persistait toujours. Dans une story publiée sur ses réseaux sociaux, il y a quelques heures, elle a partagé une photo de sa visite au Tochni Tavern, un restaurant de Chypre. Voyez l'image plus bas.
Bien qu'elle vive un pépin qui semble plutôt agréable, on lui souhaite un retour au Québec prochainement!
Recommandé pour vous: