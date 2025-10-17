Passer au contenu principal
C'est confirmé: Johanie d'OD Chypre participera à OD Tentations au soleil

Après avoir appris que Marie-May sera de la deuxième saison d'OD Tentations au soleil, on nous annonce maintenant que Johanie se joindra à l'aventure. La nouvelle a été dévoilée ce soir, aux Vendredis OD. La candidate aura ainsi une seconde chance de trouver l'amour grâce à l'émission de Maripier Morin. On vous dit tout!

© Bell Média

Même si la nouvelle candidate d'OD Tentations au soleil était grandement intéréssée par Anthony, le jeune homme d'Alma a désiré garder Alexandra à ses côtés. Rappelons qu'il a dû prendre cette décision seul, dans une délibération crève-cœur. Vous pouvez rattraper ce moment qui lui a tiré quelques larmes sur Noovo.ca

© Productions J

Plus tôt cette saison, Naomi et Marie-May avaient accepté de se lancer dans cette nouvelle aventure. Johanie, la mannequin de 25 ans native de Québec, sera ainsi la troisième candidate d'OD Chypre à se laisser tenter à nouveau. 

Les tournages d'OD Tentations au soleil sont déjà terminés!

En milieu de semaine, Maripier Morin confirmait la fin des tournages sur son compte Instagram

Voyez les sublimes clichés du look final de l'animatrice:

© Instagram/Maripier Morin
© Instagram/Maripier Morin

Il ne reste donc plus qu'à attendre la sortie de la chaude téléréalité le 8 décembre sur Crave

