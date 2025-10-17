C'est confirmé: Johanie d'OD Chypre participera à OD Tentations au soleil

Début du contenu principal.
Après avoir appris que Marie-May sera de la deuxième saison d'OD Tentations au soleil, on nous annonce maintenant que Johanie se joindra à l'aventure. La nouvelle a été dévoilée ce soir, aux Vendredis OD. La candidate aura ainsi une seconde chance de trouver l'amour grâce à l'émission de Maripier Morin. On vous dit tout!
Même si la nouvelle candidate d'OD Tentations au soleil était grandement intéréssée par Anthony, le jeune homme d'Alma a désiré garder Alexandra à ses côtés. Rappelons qu'il a dû prendre cette décision seul, dans une délibération crève-cœur. Vous pouvez rattraper ce moment qui lui a tiré quelques larmes sur Noovo.ca.
Plus tôt cette saison, Naomi et Marie-May avaient accepté de se lancer dans cette nouvelle aventure. Johanie, la mannequin de 25 ans native de Québec, sera ainsi la troisième candidate d'OD Chypre à se laisser tenter à nouveau.
En milieu de semaine, Maripier Morin confirmait la fin des tournages sur son compte Instagram.
Voyez les sublimes clichés du look final de l'animatrice:
Il ne reste donc plus qu'à attendre la sortie de la chaude téléréalité le 8 décembre sur Crave.
