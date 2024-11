Jean-Pier Gravel et Vanessa Boudrias attendent la cigogne

Le couple a également partagé leur première échographie, où ils ont pu voir leur futur enfant s'agiter, déjà en pleine démonstration. Pour Vanessa, c’était le moment où elle a vraiment réalisé l’existence de ce petit être: «T’étais déjà en train de faire des 360 pour montrer que tu étais vrai.e.» Une performance qui montre déjà, plaisantent-ils, que ce bébé aura le côté showbiz de ses parents.

Avec tendresse, ils imaginent les jours à venir, où ils partageront avec leur bébé leurs passions, leur amour pour la musique, et même les câlins de leur chien Camilo, futur «grand frère». La route ne sera sans doute pas toujours simple, et ils en sont bien conscients. Mais une chose est sûre: ce bébé est déjà entouré d’amour et de soutien!

Tous nos voeux de bonheur aux amoureux!