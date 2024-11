Vanessa Boudrias dévoile son baby bump et rayonne de bonheur!

Dans une publication touchante, elle avait écrit : «Après plus de 20 ans à t'espérer de toutes mes forces. Malgré les tempêtes et les grandes peines...».

Vanessa, que l’on connaît pour ses rôles dans Danse!, L’air d’aller, Sans rendez-vous, L’échappée et Discussion avec mes parents, devrait accueillir son bébé au printemps prochain. Comédienne et danseuse talentueuse, elle aborde cette nouvelle étape de sa vie avec joie et sérénité!

Elle partage son bonheur avec son amoureux, Jean-Pier Gravel, avec qui elle file le parfait bonheur depuis un peu plus d’un an. Cette grossesse représente une nouvelle page dans leur histoire, qui semble sortie tout droit d’un conte de fées!