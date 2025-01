Vanessa Boudrias et son baby bump brillent sur le plateau de Zénith

On a vécu un grand moment, jeudi soir, au Zénith! Richard D’Anjou, du groupe Too Many Cooks, était là pour représenter les Boomers, et il a repris un succès de la chanteuse internationale Britney Spears.

Il a fait une version rock bien éloignée de celle de la chanteuse, et il était accompagné de quatre danseuses, dont l’excellente Vanessa Boudrias, qui est venue sur scène avec son superbe ventre rond.