Jean-Marie Lapointe doit subir une chirurgie à la suite d'une «tapoche sur le nez»

«En direct de l’hôpital Cité de la santé, une petite chirurgie d’un jour au menu.

À date tout va bien 😁

Je serai entre les bonnes mains du Dr Eric Bilodeau.

Suite à une solide tapoche sul nez, en 1993, malencontreux cadeau de mon chum Deano Clavet (on se préparait pour le film Le vent du Wyoming de Andre Forcier), les cloisons nasales furent pas pire abîmées.

Depuis, mon nez était un peu fucké et la respiration, pas optimale.

On règle toute ça à 14h

À pluche pour le suivi post-op 😎👍🏻»

Ce passage sous le bistouri nous aura permis d'apprendre que l'acteur s'est déjà fait casser le nez par un boxeur professionnel!

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Jean-Marie Lapointe et on espère que cette intervention esthétique lui permettra de mieux respirer.