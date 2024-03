Sophie Nélisse révèle devoir se battre contre l’envie de se faire faire des injections

Sophie Nélisse brille de mille feux dans la bande-annonce de La promesse d'Irena, le dernier chef-d'œuvre de Louise Archambault.

Connue pour ses rôles captivants et sa présence magnétique à l'écran, Sophie Nélisse continue de séduire le public et les critiques avec sa performance dans ce film poignant et inspirant, qui met également en vedette Dougray Scott et Andrzej Seweryn, est basé sur l'histoire vraie d'Irena Gut Opdyke, une infirmière polonaise qui a sauvé 12 personnes juives pendant la Deuxième Guerre mondiale.

