Jean-Marie Lapointe souligne les funérailles de son père Jean Lapointe avec émotion

Ce dimanche, son fils Jean-Marie Lapointe, animateur, sportif et auteur, a tenu à souligner les funérailles de son cher papa avec une énorme reconnaissance et de doux souvenirs de l'événement empreint d'une grande émotion:

«"Rien n'est plus vivant qu'un souvenir."

(Federico Garcia Lorca)



Ouf.



Une page se tourne ce matin.

Le deuil va véritablement commencer.



Cependant, avec tous ces mots bienveillants reçus hier et depuis les dernières semaines, je sais que ma famille et moi allons pouvoir survivre au vide laissé par un père plus grand que nature.



Je vous aime.

Merci de remplir mon âme de votre amour.



C'est ce qui sauve l’humanité.

Et répare nos cœurs meurtris.»