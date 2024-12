Jean-François Breau se dévoile à Christian Bégin

On adore la façon dont la star québécoise décrit les spectacles de son groupe: un moment de fête où tout le monde est invité à se laisser aller et à avoir du gros fun, sans se soucier de la perfection et en lâchant son fou!

Rappelons que Salebarbes est un groupe composé d'Éloi et Jonathan Painchaud, Kevin McIntyre, Georges Belliveau et Jean-François Breau. Ils ont remporté les Félix du Meilleur album country et du Spectacle de l'année avec leur album À boire deboutte au Gala de l'ADISQ 2024.

Ils seront en spectacle aux quatre coins du Québec de janvier à juin 2025.