Voici les stars que Christian Bégin a invitées pour le réveillon

En musique, on s’attend à ce que ça soit très festif. Dumas, Sara Dufour, Louis-Jean Cormier, Marc-André Rioux (du groupe Lendemain de veille) et Antoine Gratton promettent de nous faire danser et de nous assurer une excellente fin de soirée.

Ce sera diffusé sur les ondes de Télé-Québec le 24 décembre à 21 h 30.