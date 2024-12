Ému, Jean-François Breau s’ouvre sur ses Noël en famille

L’arrivée de leur première fille, Léa, a tout changé et a rallumé «l'étincelle de Noël » en eux. C'est à ce moment qu'il devient émotif.

«C'est pour elle qu'on fait ça. J'en parle avec beaucoup d'émotion. Avec Léa, 8 ans, Laurence, 3 ans et demi, et Louis, 1 an et demi. Là, on recrée des traditions. Au lieu d'être dans la nostalgie de ce qu'on vivait, on va en faire des nouvelles et créer de nouveaux souvenirs.»

Cliquez sur l'image pour voir l'extrait complet.