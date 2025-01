Isabelle Gauvin avait un message pour Luc Poirier

«Quelle belle année!

Après m’être énormément consacrée à ma famille pendant les 15 dernières années — une décision que je chéris et qui a enrichi nos vies — j’ai le bonheur de voir mes jeunes ados devenir de plus en plus autonomes. Cela m’ouvre la porte à une nouvelle aventure : me lancer dans des projets qui m’animent profondément!



Cette année, j’ai eu le privilège de passer beaucoup de temps devant les caméras pour Vie$ de rêve, une série qui reflète avec authenticité les hauts et les bas de mon parcours. Vous y découvrirez mes démarches pour l’acquisition d’une entreprise, une expérience riche en apprentissages, même si l’issue n’était pas celle prévue.



2024 a aussi été une année marquée par plusieurs moments où j’ai dû sortir de ma zone de confort, avec des défis qui m’ont parfois demandé de prendre de grandes respirations et de me dire : Let’s go! Ces étapes auraient été bien plus difficiles sans l’amour et la complicité de Luc. Sa présence toujours rassurante et son soutien indéfectible m’ont donné la force d’avancer, même lorsque les défis semblaient insurmontables. Il a su me rappeler que chaque pas en avant, même hésitant, était une victoire en soi. Grâce à lui, j’ai pu aborder ces expériences avec plus de confiance et de sérénité.



Dans l’ensemble, cette année a été une véritable période de croissance personnelle, de nouveaux défis et d’ouverture vers l’avenir. Je suis impatiente de partager la suite de cette aventure avec vous. Merci à tous ceux qui m’ont soutenue dans ce cheminement, et à ceux qui m’inspirent chaque jour à aller encore plus loin! Voici à un 2025 rempli d’opportunités, de moments précieux et de belles aventures à vivre pleinement!»

En utilisant la flèche blanche située à droite au centre de la publication ci-haut, vous pourrez faire défiler les photos. Ils sont si beaux, tous les deux!