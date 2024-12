Voici ce que Luc Poirier et Isabelle Gauvin écoutent en famille pendant les Fêtes

✨ VIE$ DE RÊVE ✨ s’en vient sur Crave le 18 décembre ! Préparez-vous à un voyage au cœur de la vie luxueuse de six femmes pour qui le succès et le glamour sont le quotidien. Entre projets passionnants, escapades glamour et choix de vie audacieux… cette série nous dévoile tout. 🥂🌍 Qui est prêt à plonger dans cet univers hors du commun ? #Cravefr #VIESDERÊVE