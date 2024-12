Isabelle Gauvin et Luc Poirier répondent aux «haters»

Isabelle Gauvin et Luc Poirier ont ouvert leur quotidien dans l’émission Vie$ de rêve, disponible en rafale sur Crave.

Dans la série, on suit six femmes qui n’ont pas de problèmes d’argent. On en découvre plus sur le couple formé par l’homme d’affaires Luc Poirier et sa conjointe Isabelle Gauvin.

Depuis, le couple est la cible de certains «haters», qui leur ont lancé des attaques. Ils ont décidé de répondre à ces derniers de la plus belle des manières.