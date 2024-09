Indéfendable: Voyez les réactions des personnages à la mort d'Inès

Plus tôt aujourd'hui, on a pu voir la vidéo de la réaction des trois amis après l'annonce du décès de leur collègue.

Kim hurle de toutes ses forces et André semble complètement bouleversé d'apprendre la terrible nouvelle. Ce dernier combat un cancer et devra être opéré rapidement.



Pour Léo, on sent que cette histoire viendra le chambouler à l'aube du début du procès où il devra faire face à son ancienne collègue et amie, Marianne (Anne-Élisabeth Bossé).

