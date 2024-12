Fabuleuse nouvelle pour les fans d'Indéfendable

Un épisode finale qui s'annonce intense

À l'aube de la finale avant une pause pour les Fêtes, le public est bout de sa chaise se doutant que l'épisode de ce soir se terminera sur un punch.

On sent que le constable spécial, Marc Fichaud, joué par Hugo Dubé, pourriat commettre un geste irréparable au coeur du palaise de justice. Depuis quelques semaines, on sent la tension montée autour de son personnage.