Au soleil couchant, Sébastien Delorme se transforme en mannequin sur la plage

Sébastien Delorme a joué au mannequin sur la plage cette semaine et les images sont à couper le souffle.

Quand il n'est pas en tournage, l'acteur vedette d'Indéfendable en profite pour relaxer et savourer les dernières journées de l'été.

Dans une vidéo partagée sur Instagram, Sébastien Delorme prend la pose dans le sable au coucher du soleil. Avec ses lunettes fumées et son look de vacancier, le comédien est plus sexy que jamais!

Voici la vidéo, à voir en appuyant sur «Play» au centre de l'image: