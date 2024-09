Indéfendable: Sébastien Delorme fait réagir les fans!

On savait que le retour d'Indéfendable serait intense en émotions.

On n’a pas été déçu. Alors que l'action reprend exactement où on l'avait laissée ce printemps. On retrouve Maxime (Mathieu Baron) qui voit l'explosion de la voiture de Frederic Legrand (Martin-David Peters) qui était avec Inès Saïd (Nour Belkhiria).

Mais c'est le personnage joué par Sébastien Delorme, Léo Macdonald qui a fait réagir les fans! On vous dévoile tout!