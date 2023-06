La «fille de l'UQAM» fait tourner toutes les têtes sans haut à la F1

Dans ses stories Instagram, la créatrice de contenu chaud d'OnlyFans a confié que ça lui avait pris tout son petit change pour déambuler dans la ville presque complètement nue.

«Vous n'avez pas idée du courage que cela m'a pris pour me promener comme cela dans la rue. Vous pouvez dire n'importe quoi, mais je suis là pour divertir et me faire connaître. Ceci est un personnage. Bien sûr que je cherche l'attention, C'EST MA JOB. The show must go on!», a-t-elle d'abord souligné.

Hélène raconte ensuite:

«Dans le métro, j'étais tellement nerveuse que j'ai dit à mon amie: "OK, sérieux, il n'y a pas de mauvaise promotion, même si je suis trop gênée". Je me suis dit que tous les chemins mènent à Rome... ceci à été la phrase clé de la journée et je pense de ma vie. Il n'y a pas de mauvais ou de bons chemins, tant et aussi longtemps que vous avez le courage et la détermination.»