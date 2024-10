La gang du Chalet se retrouve pour une émission spéciale

Diffusée sur VRAK de 2015 à 2019, Le Chalet a rapidement su conquérir le cœur d’une génération entière de téléspectateurs avec ses personnages attachants. Au fil des épisodes, on a pu suivre les aventures d’un groupe d’amis formé par Catherine Brunet, Antoine Pilon, Sarah-Jeanne Labrosse, Karl Walcott, Félix-Antoine Tremblay et Julianne Côté. Ce noyau central de la série a su charmer les jeunes et les moins jeunes, faisant du Chalet un véritable phénomène télévisuel au Québec!

Cette réunion spéciale promet d’être un moment rempli d’émotions et de nostalgie, où les fans auront l’occasion de revivre les meilleurs moments de la série tout en découvrant des anecdotes inédites des comédiens. On peut s’attendre à des souvenirs mémorables, des fous rires partagés et des discussions sur l'impact que la série a eu sur les carrières des acteurs et sur la culture populaire québécoise.