Avant STAT, Anglesh Major a réellement côtoyé l’univers des hôpitaux

Anglesh a confié qu’il était toujours étudiant à l'école de théâtre tout en occupant un poste de nettoyage dans un grand hôpital montréalais. Il utilisait son temps de travail pour mémoriser ses répliques.

«J'ai travaillé au CHUM, peut-être 7-8 ans au CHUM, en entretien ménager. Je me rappelle que j'avais mon chariot d'entretien et que je mettais mes textes sur mon chariot et j'apprenais mes textes en poussant mon chariot.»