Farador: Catherine Brunet se transforme en gladiateur dans cette comédie fantastique

C'est une comédie fantastique met en vedette, en plus de Catherine Brunet, Eric K. Boulianne (scénariste Le Plongeur Viking, Menteur), Lucien Ratio (Feuilles mortes), Benoit Drouin-Germain (Avant le crash) et Catherine Brunet (23 Décembre, Matthias et Maxime). Florent Losson, Marc-Antoine Marceau, Métushalème Dary, Sabrina Bégin-Tejeda et Lauren Hartley.