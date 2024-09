Voici ce que devient José Gaudet

Lors d'une entrevue au balado La Vie Sociale, Julie Bélanger a ouvert son cœur et partagé ses sentiments concernant le départ de son ami proche et co-animateur,José Gaudet, de l'émission Ça finit bien la semaine.

Julie a commencé par évoquer le moment où elle a partagé la nouvelle avec José. Elle a révélé : «Je me rappellerai toujours le moment, après chaque émission, José et moi, on s'appelait parce qu'on avait une longue route à faire. Donc, on se parlait dans le char. Donc, là je lui dis un moment donné, «Heille, j'ai quelque chose à t'annoncer, je vais quitter la radio.» [...] Et lui, il me dit, «Tabarouette, moi je voulais te dire que je lâche Ça finit bien la semaine.»

En savoir plus

Vous aimerez aussi: