Voici ce que devient Vincent Bolduc

5 ans après la sortie de Derrière les yeux de Billy, Vincent lance un nouveau livre jeunesse.

Juste là dans nos mains propose une histoire touchante à propos d'un père monoparental et de sa jeune fille. Le résumé nous a jetés par terre.

«Les mains de Saya et de son papa fourmillent de vie. Mais depuis quelque temps, leurs mains ne s’agitent plus de la même manière. Quand une émotion gronde en Saya, ses mains lui font faire des choses qui ne lui ressemblent pas et qu’elle regrette parfois.

Les mains de son papa, elles, sont désormais lourdes comme l’ancre d’un bateau et l’empêchent d’accomplir les gestes simples qu’il répète pourtant tous les jours.

Dans ce temps suspendu, les mains de Saya et de son papa

chorégraphient leurs émotions et tentent de se rencontrer pour

s’apaiser, au moins, pour un instant.»