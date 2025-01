Thomas Ngijol, une star en France

Nouvellement arrivée à l’institut psychiatrique Mont-Royal après s’être fait fortement recommander de quitter la police, Suzanne fera la rencontre de l’agent d’intervention Mortimer Vallant, avec qui elle se liera d’amitié.

C’est l’acteur et humoriste français Thomas Ngijol qui incarne le rôle. Première pour lui dans une série québécoise, Florence Longpré explique son choix d'acteur: «C’est la première fois qu’il fait un rôle dramatique comme celui-là. Son personnage fera tout l’arc-en-ciel d’émotions. Le personnage c’était un Français d’origine camerounaise, et il n’y en a pas mille.» C’est lors d’auditions qu’elle a été charmée: «On a fait des auditions là-bas. Nous, on le connaissait pas du tout, puis c’est avec lui que ç'a cliqué. On trouvait qu’il était parfait pour le rôle.»

Des tournages particulièrement difficiles

Une chaleur intense, des fenêtres qui ne s’ouvrent pas, le plateau de la nouvelle série tournée cet été était une vraie fournaise!

Et ce n’est pas tout, l’autrice d’Empathie ajoute ces nombreux pépins : «Épidémie de gastro, de COVID, des jours (de tournage) qui ont été enlevés, des inondations aussi.» Elle mentionne toutefois retenir davantage la superbe chimie d’équipe, ce qui a sûrement aidé lors des scènes particulièrement émotives à réaliser.

Pourquoi Empathie?

Empathie, un titre qui n’a pas été choisi au hasard: «La série s’appelle Empathie, parce que c’est aussi le regard qu’on a, qu’on peut avoir, le jugement qu’on peut avoir face à des gens qui se retrouvent en institut psychiatrique.» En visionnant la série, une gamme d’émotions nous traverse: «L’unité où se déroule la série accueille des patients qui sont considérés comme dangereux pour les autres, ou pour eux-mêmes. C’est souvent des patients qui ont commis des crimes très graves, donc c’est sûr qu’on les suit là-dedans. Des fois on a de l’empathie pour eux, des fois on est dégoutés, des fois on rit.»

La santé mentale, sujet phare de ce nouveau chef-d'œuvre de Longpré, comporte un important message: «C’est quelqu’un que j’ai rencontré qui souffre de [troubles] de santé mentale qui m’a dit que la maison la plus importante, c’était celle qu’on a ici [la tête]. Quand tu n’es pas bien dans cet endroit, peu importe le voyage, tu n’es pas bien. Donc, c’est précieux cette maison-là, et je nous souhaite une jolie maison à tous.»

On a eu la chance de visionner les deux premiers épisodes et, il n’y a pas à dire: les personnages, même les plus intenses, sont touchants. Mention spéciale aux patients de l’institut psychiatrique qui sauront vous ébranler avec leurs histoires. Émouvante et envoûtante dès les premières minutes, la nouveauté Empathie sera disponible sur Crave à partir du 10 avril.

