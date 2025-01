Sarah-Jeanne Labrosse sur son prochain projet: «c'est complètement surréel»

Sarah-Jeanne a rejoint Patrick Huard sur scène pour discuter du retour de son personnage. La comédienne a expliqué que c’est rare dans son métier de pouvoir incarner le même personnage deux décennies plus tard.

Sarah-Jeanne a expliqué en quoi ce projet est un cadeau pour sa carrière :

«C'est complètement surréel, c'est la première fois que j'ai l'âge pour lire et tout comprendre ce que tu as écrit et de mesurer le privilège de ce que j'ai de jouer ça.»

Elle a ajouté qu’elle trouve complètement fou de reprendre un rôle après toutes ces années.

«C’est 20 ans plus tard! J’avais 13 ans quand j’ai auditionné pour Bon Cop, Bad Cop, j’avais prié pour avoir le rôle. C'est un peu magique de revivre ça. Il n’y a pas grand monde qui a joué un personnage à 14 ans et à 33 ans.»