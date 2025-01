4 choses à savoir sur l’émission de réno de Maripier Morin et Jean-Philippe Perras

3. Une première cohabitation pour Maripier et sa belle-famille

Ce n’est pas tout le monde qui serait impatient d’habiter avec ses beaux-parents. Maripier elle, sent une certaine fébrilité : «Je pense que ça va être le fun! Moi je vois ça bin excitant. Je pense qu’il faut qu’il y ait des limites, mais en même temps, l’avion on le construit en plein vol, fait que j’ai beau dire que je pense que ça va être le fun, mais ça va être quand on va le vivre qu’on va le découvrir, mais j’ai bon espoir.»

4. Pas de date de sortie ni de nom pour cette émission!

Aucune date de sortie n'est encore annoncée. En revanche, nous savons que le premier coup de pelle se donnera au printemps et que la nouveauté sera présentée simultanément sur Crave et Canal Vie plus tard en 2025. Ce délai laisse le temps à Maripier et Jean-Philippe de trouver le titre idéal, puisqu’il n’existe pas encore : «Je ne sais pas! En ce moment je pense rien qu’à ma fosse septique, fait qu’en ce moment tout tourne autour d’un mot que je n’ai pas le droit de dire, mais on va trouver un beau nom!» Avis à ceux et celles qui auraient des idées, n’hésitez pas à lui écrire sur les réseaux sociaux!

