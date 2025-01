Virginie Fortin affiche son adorable baby bump sur scène

C'est d'ailleurs au dévoilement de la programmation de Crave pour 2025 qu'on a pu apprendre plus de détails sur la nouvelle saison d'Inspirez expirez.

La suite de l'histoire nous replongera dans «le cycle infernal de l'enquête» et Geneviève se fera «enfirouaper dans une espèce de culte de motivatrices». On pourra voir les nouveaux épisodes plus tard cette année sur Crave.

D'ici là, on vous invite à dévorer la première saison d'Inspirez expirez en rafale!