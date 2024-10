Qui est la fille comédienne de Normand D'Amour?!

Une famille unie

Pascale Montreuil est comédienne, chanteuse et spécialisée dans le doublage. Ensemble depuis plus de 25 ans, le couple partage une belle complicité, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. Pascale Montreuil est apparue dans plusieurs séries télévisées récentes, notamment STAT, Lac-Noir, Avant le crash et Audrey est revenue.

Le talent ne s'arrête pas là, puisque leur fille, Marguerite D'Amour, suit les traces de ses parents. Âgée de 22 ans, elle possède déjà un parcours impressionnant dans le milieu artistique. Marguerite a joué dans des séries comme Toute la vie, Survivre à ses enfants et Demain des hommes. Actuellement, elle poursuit ses études au Conservatoire d'art dramatique de Montréal, tout en poursuivant sa carrière.