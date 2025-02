STAT: Geneviève Schmidt revient sur cette scène mémorable avec Benjamin Gratton

Le public a été ému par la scène touchante. Beaucoup ont versé une larme.

Siméon, vit avec un trouble du spectre de l'autisme, a réagi avec joie à l’annonce qu’Isabelle confirmait que Pascal était bien son père. Il a simplement dit : «Tant mieux.»

Voici quelques commentaires sous la publication de l’émission sur Facebook.

«Je pleurais wow tellement une belle scène »

«Quelle merveilleuse scène Isabelle et Pascal ...et Siméon.. belle authenticité ressentie dans l'échange de dialogue.»

«Oh boy. J’avais des frissons avec des larmes ! Quelle belle scène. Normand d’amour, Geneviève Schmidt et Benjamin Gratton ont tellement bien fait ça ! Bravo! Une scène qui vaut de l’or»