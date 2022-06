Formidable nouvelle pour Normand D'Amour et sa conjointe!

En entrevue avec le 7 Jours, la comédienne a admis que leur été à jouer ensemble au théâtre s'annonçait extraordinaire :

« C’est la première fois qu’on joue un couple, et c’est la troisième fois qu’on fait partie du même spectacle. On s’est rencontrés en 1998 sur Les sorcières de Salem, au TNM. Une dizaine d’années plus tard, on a joué ensemble dans Le blues de la Métropole. Et là, on se retrouve sur cette pièce à jouer un couple qui ne va pas très bien. Ça va être une saison extraordinaire! »

Normand D'Amour et Pascale Montreuil sont entourés d'une poignée d'acteurs adorés du public dans Le diner de cons : René Simard, Laurent Paquin, Bernard Fortin et Gabrielle Fontaine!