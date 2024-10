Pourquoi France Beaudoin porte toujours du noir? Elle répond!

«Moi, quand on me demande pourquoi je suis toujours habillée en noir, bien la réponse, c'est celle-là! Je suis coiffée à peu près pareil depuis 20 ans, avec un pouce de longueur par année. J'étais tannée, je n'en voulais plus de ça. Un moment donné, à force de dire "Elle est en noir, elle est en noir!", ça va s'arrêter et on va écouter le contenu, on va écouter ce qu'on est en train de dire. Moi, c'était ça ma façon. Donc pourquoi je porte du noir? C'était une écoeurantite de lire toutes sortes d'affaires et de dire "Je ne peux pas croire qu'on répond à ça, je ne peux pas croire que c'est ça le commentaire. Avec toute l'énergie qui a été mise sur d'autres choses, je ne peux pas croire... "»

France Beaudoin choisit donc majoritairement du noir (et parfois une chemise blanche classique) pour éviter les remarques sur son look et diriger l'attention vers ce qui compte vraiment.

Il faut dire que même avant d'évoluer devant la caméra, l'animatrice s'était fait critiquer sur son style par ses collègues et patrons. Elle se confie à ce sujet à Sophie Brochu dans l'extrait ci-dessous: