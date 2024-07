Prochain album de Jonathan Roy: voyez les coulisses de la séance photo

Jonathan Roy se prépare pour la sortie de son prochain album et on a eu accès aux coulisses de sa séance photo.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



En effet, le chanteur prépare son deuxième album et qui dit sortie d'album dit séance photo et c'est le photographe Guillaume St-Amand qui a eu la chance de l'avoir le devant sa lentille.

On a pu voir sur les réseaux sociaux les coulisses de ce moment et on peut déjà savoir que les clichés qui en ressortiront seront magnifiques.

Dans les vidéos publiées sur le compte de Guillaume St-Amand, on a eu accès à un Jonathan Roy stylé et pieds nus, comme à son habitude. Ses looks simples en beige ou en noir étaient parfaits. On peut voir que l'artiste n'est pas à sa première séance!



On a très hâte d'entendre les nouvelles chansons de Jonathan Roy et encore plus de le suivre dans ses concerts!

