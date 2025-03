Jonathan Roy se livre sur ce grand moment de doute

Cette sensation, il ne l’a pas fuie. Au contraire, il a choisi de l’observer, de la comprendre, et surtout, de l’accepter.

«Là, je suis en train de douter de tout, mais je suis en train de réaliser dans le fond et d’accepter mes doutes, de dire: "Ok, attends une minute, man." Mes doutes, ce n’est pas juste que ça me décrisse ma confiance, ça me dit: "Va chercher d’autres outils." "Go get more knowledge in certain aspects of your art."»

Cliquez sur l'image pour voir l'extrait complet: