Jonathan Roy raconte une anecdote surprenante: Il a failli perdre la vie après un moment intime dans un spa!

Heureusement, Jonathan Roy s’en est sorti indemne et peut aujourd’hui en rire… et nous aussi!!!

Voici l'histoire complète:

«Trip de cul le fun avec deux amies de filles, j'étais dans le spa puis la fille, elle m'a comme doigté dans le spa. J'aimais ça, la vibe est cool, tout se termine, bonne soirée, bye bye.

Deux jours plus tard, je tombe avec une genre de gastro, je feel pas pantoute. Là, je vomis, je chie, tout le kit, c'est un désastre. Je m'en vais chez ma mère... Ma mère, elle prend soin de moi, elle me fait des petites soupes. C'est comme six jours intenses, ça a vraiment été tough.

Je m'en vais voir mon père à l'aréna, puis je dis : ''Papa, on va-tu jouer une game de golf ou au simulateur?'' Je ne feelais pas, mais on peut jouer une petite game.

J'arrive là-bas et je ne feelais plus du tout. Faut qu'on aille à l'hôpital, puis là, il m'amène à l'hôpital. Je passe à l'urgence, moi, je sais plus ce qui se passe, je suis en quelque sorte en train de mourir. Là, ils me font des tests, j'avais pogné la bactérie mangeuse de chair !

Elle m'avait comme grafigné l'anus avec son doigt, puis ça l'a rentré dans mon sang et c'était dans mon système. J'ai failli... Si ça touchait à mon cœur, c'était fini.

Puis je vous confirme que des trips dans le spa, là, j'ai arrêté ça drette live.

Alors, à la maison, faites attention à faire l'amour dans des spas parce que ça peut être assez grave.»

