Christian Bégin et Marie-Ève Perron dévoilent pourquoi ils ont choisi de garder leur amour secret!

Christian Bégin, quant à lui, a ajouté quelques détails sur leur vie commune: «Nous sommes en couple depuis maintenant deux ans et demi. Nous nous sommes mariés le 13 août 2023. On a passé un bel été qui a été, somme toute, mouvementé à plusieurs égards. J’arrive tout juste d’Europe, où j’ai tourné L’effet Lara (qui sera diffusée à TVA en 2025). Sinon, ma femme et moi travaillons très fort à notre épicerie. Marie-Ève est une administratrice et une gestionnaire de feu! Je lui dois beaucoup.»

Malgré leur réserve naturelle, il semble que le couple ait trouvé un équilibre parfait entre vie privée et vie publique!

Longue vie aux tourtereaux!

