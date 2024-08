La chanteuse Valérie Lahaie attend à nouveau la cigogne

«Deux.

La vie est belle.

La vie va vite.

», confie Valérie.

Les photos publiées par Valérie laissent entrevoir une future maman radieuse et épanouie, prête à agrandir sa belle petite famille.

Les félicitations n’ont pas tardé à affluer, ses abonnés et proches se réjouissant de cette annonce. Valérie et Nicolas semblent plus heureux que jamais à l’idée d’offrir un petit frère ou une petite sœur à Tobias.