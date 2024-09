Catherine Souffront nous présente son amoureux sur le tapis rouge!

Mais ce n’est pas tout! En plus de vivre le grand amour, Catherine ne ralentit pas côté carrière. L'ex-avocate de métier sera de retour dans la deuxième saison très attendue de Lakay Nou en 2025, à Radio-Canada. On a hâte de la voir à l’écran! D'ici là, on pourra la voir cet hiver dans le long métrage Le cyclone de Noël, avec toute sa belle gang de L'Oeil du cyclone!

De plus, Catherine planche actuellement sur un mini-album. Et pour ce projet musical, elle collabore avec nul autre qu’Imposs, le rappeur bien connu et aussi ami de son père. Autant dire qu’il y a de quoi avoir hâte d’entendre le résultat! On peut d'ailleurs déjà entendre sa chanson Pick Me Up!