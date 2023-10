6 choses à savoir sur Bruno Pelletier, le prochain invité d'En direct de l'univers

Il a lancé sa biographie

Bruno Pelletier a publié sa biographie Il est venu le temps... il y a un peu plus d'un an, en collaboration avec le journaliste Samuel Larochelle. De plus, il a sorti un album de chansons originales intitulé ... car le temps est venu. Ces deux œuvres sont disponibles en librairie, offrant un aperçu fascinant de la vie de l'artiste.

L'artiste est en couple avec la chanteuse Brigitte M depuis maintenant 4 ans. Ils ont choisi de garder leur relation discrète malgré leur notoriété.